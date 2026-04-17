Alstom Aktie
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
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17.04.2026 09:49:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Alstom auf 'Hold' - Ziel auf 23 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Alstom von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 31 auf 23 Euro gesenkt. Der Zughersteller habe gewarnt, dass die Ziele für Marge und freien Barmittelzufluss im anstehenden Geschäftsjahr verfehlt werden könnten, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte kappte daraufhin seine Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre./rob/niw/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:02 / CET
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