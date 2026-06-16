Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|
16.06.2026 09:34:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Brenntag auf 'Hold' - Ziel 57 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Brenntag (Brenntag SE) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 67 auf 57 Euro gesenkt. Wie er betont habe, dürften Chemikalienhändler und hier insbesondere Brenntag aufgrund höherer Preise für Chemikalien und der Lieferkettenunterbrechungen Profiteure des Nahostkonflikts gewesen sein, schrieb Tristan Lamotte am Dienstag zu seiner Neubewertung. Da der Konflikt nun entschärft werde, normalisiere sich die Lage. Lamotte rechnet mit stärkeren Schwankungen im Sektor. Dabei spüre Brenntag wohl am stärksten die Umkehr der Preistrends und den nun nicht mehr vorhandenen Rückwind durch Lieferkettenunterbrechungen./rob/ajx/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Brenntag SE
|
09:34
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Brenntag auf 'Hold' - Ziel 57 Euro (dpa-AFX)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.06.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX liegt am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
12.06.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12.06.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
12.06.26