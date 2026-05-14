ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Douglas auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Douglas von 16 auf 10,5 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Anlagestory stehe zunehmend unter Druck, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee nach dem Quartalsbericht. Zum einen sei das Konsumumfeld schwach und zum anderen wachse der Bereich Premiumbeauty vor allem online, wo Douglas weniger Differenzierungsmöglichkeiten habe. Obendrein dürfte der Wettbewerbsdruck durch Amazon zunehmen./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET

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