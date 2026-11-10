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10.11.2026 09:49:38

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Hugo Boss auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für HUGO BOSS von 42 auf 30,5 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Die Metzinger böten ein schwaches Bild, schrieb Michael Kuhn in seiner am Dienstag vorliegenden Verkaufsempfehlung nach umfassender Überarbeitung seiner Schätzungen. Die Umsätze fielen und das Händlernetzwerk werde weiterhin umgebaut. Kuhn stampfte seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2028 um bis zu 23 Prozent ein./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:57 / CET

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