QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|
22.01.2026 10:04:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Qiagen auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat QIAGEN von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel erhöhte Analyst Jan Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie aber von 52 auf 54 US-Dollar. Spekulationen über eine Übernahme des Diagnostikspezialisten hätten dessen Aktienkurs über sein erhöhtes Kursziel steigen lassen. Das Unternehmen sei damit fair bewertet, weshalb er die Einstufung auf "Hold" senke./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Nachrichten zu Qiagen NV Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu QIAGEN N.V.
|22.01.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|21.01.26
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|21.01.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|QIAGEN N.V.
|45,91
|-1,91%
