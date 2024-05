ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ryanair auf 'Hold' - Ziel 22 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Ryanair von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 28 auf 22 Euro gesenkt. Es sei an der Zeit für eine Verschnaufpause, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Denn die Signale aus der Telefonkonferenz sprächen auch für Zurückhaltung der Kunden. Der irische Billigflieger könnte mehr Rabatte einräumen müssen als andere./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2024 / 07:57 / CEST