ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Yara auf 'Hold' - Ziel 500 Kronen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Yara (Yara International ASA) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 500 norwegischen Kronen belassen. Angesichts schwacher Stickstoff-Preisdynamik fehle es beim Hersteller von Stickstoffdünger an Kurstreibern, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Preise für Harnstoffe und Nitrate seien seit dem höchsten Stand in diesem Jahr um 39 Prozent gefallen. Die Expertin rechnet zwar Richtung Frühjahr mit einer gewissen Stabilisierung, weist aber auf Lagerbestände bei Bauern und Händlern sowie zunehmendes Harnstoff-Angebot 2023 hin./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2022 / 06:59 / CET