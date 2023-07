ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Bayer auf 65 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bayer nach der allgemein erwarteten Kappung der Jahresziele von 79 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Ausmaß der bereits zweiten Kürzung in diesem Jahr sei bedenklich, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vermutlich sei es aber die richtige Strategie, die Erwartungen derart deutlich zurechtzustutzen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2023 / 06:52 / CET

