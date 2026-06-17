ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für BMW auf 90 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW nach der Telefonkonferenz zur Prognosesenkung von 100 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Kürzung der Ziele sei zuletzt bereits erwartet worden, nachdem sich die Aktie nur noch unterdurchschnittlich entwickelt und der Autobauer ein lang geplantes Analystentreffen mit dem Vorstandsvorsitzenden gestrichen habe, schrieb Tim Rokossa am Mittwoch. Das Ausmaß der Prognosekürzung falle aber erheblich größer aus als erwartet - und unglücklicherweise habe die Telefonkonferenz mehr Fragen hinterlassen als Antworten gegeben. Es sehe auch danach aus, als ob die bevorstehenden Investorenveranstaltungen in den USA Ende Juni sowie die im späten Juli erwarteten Zahlen für das zweite Quartal keine weiteren Details bereithalten würden./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 08:07 / CET

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