CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|
06.01.2026 10:34:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Cancom auf 31 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom (CANCOM SE) von 32 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Lars Vom-Cleff nimmt für den IT-Dienstleister nun eine etwas konservativere Haltung an. Dennoch könnte das operative Ergebnis (Ebitda) im Jahr 2026 noch immer um mehr als 20 Prozent zulegen, schrieb er am Dienstag./ajx/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
