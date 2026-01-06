CANCOM Aktie

CANCOM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.01.2026 10:34:38

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Cancom auf 31 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom (CANCOM SE) von 32 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Lars Vom-Cleff nimmt für den IT-Dienstleister nun eine etwas konservativere Haltung an. Dennoch könnte das operative Ergebnis (Ebitda) im Jahr 2026 noch immer um mehr als 20 Prozent zulegen, schrieb er am Dienstag./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CANCOM SEmehr Nachrichten

Analysen zu CANCOM SEmehr Analysen

06.01.26 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
27.11.25 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
14.11.25 CANCOM Kaufen DZ BANK
14.11.25 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
14.11.25 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CANCOM SE 27,30 1,49% CANCOM SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen