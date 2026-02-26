freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|
26.02.2026 12:08:40
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Freenet - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für freenet von 36,70 auf 34,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Eckdaten lägen vor allem wegen eines Sondereffekts und höherer Marketingkosten leicht unter dem Konsens, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Der Konsens dürfte nach dem Ausblick auf 2026 zwar etwas sinken, die mittelfristigen Ziele seien allerdings erhöht worden./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu freenet AG
|
12:27
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag fester (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
26.02.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
26.02.26
|Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
26.02.26
|EQS-DD: freenet AG: Robin John Andes Harries, buy (EQS Group)
|
26.02.26
|EQS-DD: freenet AG: Robin John Andes Harries, Kauf (EQS Group)