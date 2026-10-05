KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|
05.10.2026 10:34:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Kion auf 60 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion (KION GROUP) von 63 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray bezeichnete am Montag die Aussagen des Staplerherstellers aus einer Telefonrunde zu den anstehenden Quartalszahlen als enttäuschend. Die Auftragsdynamik bleibe gedämpft./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
10:34
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Kion auf 60 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
09:28
|Börse Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
02.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
02.10.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan rechnet bei Kion mit Prognosesenkung - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX in Grün (finanzen.at)
|
29.09.26
|MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in KION GROUP von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
25.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.at)