Ryanair Aktie
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
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20.05.2026 13:37:39
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Ryanair auf 27 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 31,50 auf 27,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Jaime Rowbotham senkte am Mittwoch nochmals seine Schätzungen für den Nettogewinn des Billigfliegers im Geschäftsjahr 2027 und sprach von turbulenten Zeiten. Er geht nun von nochmals höheren Belastungen durch steigende Treibstoffkosten aus./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 08:07 / CET
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