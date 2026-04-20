SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
20.04.2026 12:04:41
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für SAP auf 200 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAP (SAP SE) von 220 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kurse in der Softwarebranche hätten sich in Europa wie auch global zuletzt etwas erholt, schrieb Analyst Johannes Schaller in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er sieht das als Reaktion auf die sehr pessimistische Positionierung zu Beginn der Berichtssaison. Möglicherweise sei die Erholung aber nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Er bleibt jedenfalls selektiv und vorsichtig. Die klassischen Softwarekonzerne müssten sich weiterhin neu erfinden./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Analysen zu SAP SE
|10:03
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|150,64
|-2,09%