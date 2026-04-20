SAP Aktie

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

20.04.2026 12:04:41

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für SAP auf 200 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAP (SAP SE) von 220 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kurse in der Softwarebranche hätten sich in Europa wie auch global zuletzt etwas erholt, schrieb Analyst Johannes Schaller in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er sieht das als Reaktion auf die sehr pessimistische Positionierung zu Beginn der Berichtssaison. Möglicherweise sei die Erholung aber nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Er bleibt jedenfalls selektiv und vorsichtig. Die klassischen Softwarekonzerne müssten sich weiterhin neu erfinden./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET

Analysen zu SAP SE

mehr Analysen
10:03 SAP Buy Deutsche Bank AG
08:31 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.04.26 SAP Overweight Barclays Capital
13.04.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
09.04.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
