TRATON Aktie

TRATON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.01.2026 14:26:41

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Traton auf 32 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TRATON vor Quartalszahlen der Lkw-Holding von 35 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Absatzzahlen in Europa dürften im vierten Quartal eher verhalten geblieben sind, was in erster Linie auf die verzögerte Umsetzung des deutschen Konjunkturpakets zurückzuführen sei, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der US-Markt scheine noch schwächer zu sein, was sich in den bis Dezember beobachteten, schwachen Aufträgen widerspiegle./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:55 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TRATON

mehr Nachrichten