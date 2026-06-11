Alzchem Group Aktie

Alzchem Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30

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11.06.2026 11:19:38

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research startet Alzchem mit 'Buy' - Ziel 256 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von Alzchem beim Kursziel von 256 Euro mit "Buy" aufgenommen. Alzchem sei "die Geheimzutat für ein starkes Portfolio", schrieb Manuela Stuerzer in ihrer am Donnerstag veröffentlichten Empfehlung. Die Bayern hätten eine einzigartige Stellung in der NCN-Chemie, also Chemikalien mit Stickstoff-Kohlenstoff-Stickstoff-Bindungen. Von zentraler Bedeutung für die Anlagestory seien die Verbindungen Kreatin und Nitroguanidin - hochprofitabel und immer stärker gefragt./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 05:59 / GMT

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