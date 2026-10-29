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WKN DE: TKCC1S / ISIN: DE000TKCC1S8

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29.10.2026 10:04:38

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research startet TK Accelis mit 'Buy'; Ziel 40 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung der Thyssenkrupp-Abspaltung TK Accelis beim Kursziel von 40 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Essener seien als börsennotierte Plattform von "Materials as a Service (MaaS)" Bindeglied zwischen Werkstoffproduzenten und Industriekunden, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Donnerstag vorliegenden Kaufempfehlung. Die Anlagestory lebe vom Schritt weg vom reinen Metallhandel hin zum profitableren Komplettservice./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:05 / CET

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Nachrichten zu tk accelis

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tk accelis-Aktie schwächelt dennoch: Berenberg startet mit 'Buy'

Ziel 37 Euro Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Thyssenkrupp-Abspaltung tk accelis beim Kursziel von 37 Euro mit "Buy" aufgenommen.

19:10
 EQS-DD: tk accelis Group AG & Co. KGaA: Miguel Ángel López Borrego, Zuteilung von 16.139 nennwertlosen, auf den Inhaber lautende Stückkommanditaktien an der tk accelis Group AG & Co. KGaA im ... (EQS Group)
19:10
 EQS-DD: tk accelis Group AG & Co. KGaA: Miguel Ángel López Borrego, Allocation of 16,139 no-par value bearer limited partnership shares in tk accelis Group AG & Co. KGaA in connection with the ... (EQS Group)
13:35
 EQS-DD: tk accelis Group AG & Co. KGaA: Daniel Wodera, Kauf (EQS Group)
13:35
 EQS-DD: tk accelis Group AG & Co. KGaA: Daniel Wodera, buy (EQS Group)
13:23
 EQS-DD: tk accelis Group AG & Co. KGaA: Ilse Irene Albert Henne, Zuteilung von 3.258 nennwertlosen, auf den Inhaber lautende Stückkommanditaktien an der tk accelis Group AG & Co. KGaA im Rahmen ... (EQS Group)
13:23
 EQS-DD: tk accelis Group AG & Co. KGaA: Ilse Irene Albert Henne, Allocation of 3,258 no-par value bearer limited partnership shares in tk accelis Group AG & Co. KGaA in connection with the ... (EQS Group)
13:18
 EQS-DD: tk accelis Group AG & Co. KGaA: Dr. Volkmar Dienstuhl, Zuteilung von 3.174 nennwertlosen, auf den Inhaber lautende Stückkommanditaktien an der tk accelis Group AG & Co. KGaA im Rahmen ... (EQS Group)
13:18
 EQS-DD: tk accelis Group AG & Co. KGaA: Dr. Volkmar Dienstuhl, Allocation of 3,174 no-par value bearer limited partnership shares in tk accelis Group AG & Co. KGaA in connection with the ... (EQS Group)

Analysen zu tk accelis

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29.10.26 tk accelis Buy Deutsche Bank AG
29.10.26 tk accelis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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