ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Carl Zeiss Meditec auf 'Hold' - Ziel 100 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 150 auf 100 Euro gekappt. Laut den überraschenden Kommentaren des Managements trete das Medizintechnik-Unternehmen in eine Phase hoher Investitionen ein, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies dürfte zu deutlich sinkenden Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr 2023/24 und die Folgejahre führen./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2023 / 06:55 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------