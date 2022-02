ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Delivery Hero auf 'Hold' - Ziel 80 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat Delivery Hero von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 140 auf 80 Euro gesenkt. Das neue Anlagevotum spiegele in Bezug auf die Refinanzierung der Wandelanleihen die begrenzte Sicht in die Zukunft wider sowie das Risiko einer Kapitalerhöhung, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Wachstumsdynamik verlangsame sich und der Essenslieferant bleibe defizitär, monierte sie./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2022 / 7:45 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------