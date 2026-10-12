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WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

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12.10.2026 09:34:38

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Flatexdegiro auf 'Hold' - Ziel 31 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat flatexDEGIRO von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 46 auf 31 Euro gesenkt. Das Kundenwachstum des Online-Brokers schwäche sich ab, schrieb Mengxian Sun in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichzeitig normalisierten sich die Handelsaktivitäten der Nutzer und deren Barbestände. Ein zunehmender Wettbewerb drohe die Kosten für die Gewinnung neuer Kunden nach oben zu treiben./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:08 / CET

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