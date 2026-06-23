L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
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23.06.2026 12:36:39
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt L'Oreal auf 'Sell' und Ziel auf 340 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal (LOréal) von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 360 auf 340 Euro gesenkt. Nach einem starken Jahresstart des Konsumgüterkonzerns rechne er mit einem verlangsamten Wachstum im zweiten Halbjahr, schrieb Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 08:04 / CET
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