ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Lufthansa auf 'Hold' und Ziel auf 7,90 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat Lufthansa von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 8,30 auf 7,90 Euro gesenkt. Die Aussichten für die europäischen Fluggesellschaften hätten sich verschlechtert, während sich deren Aktien von den Tiefs am 7. März doppelt so stark wie der breite Markt erholt hätten, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Nachfrage könnte unter dem Inflationsdruck auf die Einkommen leiden. Dazu kämen die hohen Ölpreise. Rowbotham senkte seine Gewinnschätzungen für die Unternehmen. Die gesunde Bilanz, die diversifizierten Einnahmen und der klare Fahrplan für eine positive Trendwende sprächen zwar weiterhin für die Lufthansa. Doch die Aktie sei seit dem Omikron-Tief gegen Ende letzten Jahres bereits wieder sehr stark gestiegen./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2022 / 04:31 / CET