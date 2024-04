ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Rheinmetall auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Rheinmetall von "Buy" auf "Hold" abgestuft, aber das Kursziel von 450 auf 510 Euro angehoben. Analyst Christoph Laskawi begründete die Abstufung mit der stark gestiegenen Bewertung. Wenngleich sich der Markt auf die mittelfristige Perspektive des Rüstungskonzerns fokussiere, dürfte das erste Quartal gut ausgefallen sein, schrieb er in einer am Donnerstagabend vorliegenden Studie./ajx/he/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

