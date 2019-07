ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt SAP auf 'Hold' - Ziel 120 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat SAP (SAP SE) nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 135 auf 120 Euro gesenkt. Im zweiten Quartal habe es zu viele kleine Unzulänglichkeiten gegeben, so dass kurzfristig ein weiterer Kursanstieg unwahrscheinlich sei, schrieb Analyst Alex Tout in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet mit leicht sinkenden Markterwartungen./ag/fba

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2019 / 04:00 / GMT

