ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Synlab auf 'Hold' - Ziel runter auf 15 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat SYNLAB von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 23 auf 15 Euro gesenkt. Analyst Jan Koch begründete seine negativere Einschätzung der Aktie mit dem zunehmenden Margendruck des Labordienstleisters. Zudem habe sich das regulatorische Umfeld für die Labordiagnostikbranche in einigen Ländern verschlechtert, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daraus könnten Preissenkungen oder geringere Erstattungen resultieren, die in den kommenden Jahren eine zusätzliche Belastung für die Margen darstellen könnten./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2022 / 06:45 / CET

