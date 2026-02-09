Unilever Aktie

09.02.2026 11:40:18

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Unilever auf 'Hold' - Ziel 5150 Pence

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Unilever nach Erreichen des unveränderten Kursziels von 5150 Pence von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Bewertung der Aktien des Konsumgüterkonzerns lägen im Vergleich zum europäischen Sektor nahe am Allzeithoch, begründete Tom Sykes am Montag seine Zurückhaltung./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:55 / CET

