Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
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21.10.2026 12:40:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Aurubis auf 169 Euro - 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis vor Quartalszahlen von 177 auf 169 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kupferkonzern dürfte einen starken Free Cashflow ausweisen, schrieb Bastian Synagowitz in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Der Hochlauf des neuen Werks in Richmond gestalte sich jedoch weiterhin anspruchsvoller als erwartet. Der Experte reduzierte seine Prognosen für den Vorsteuergewinn der Jahre 2026 und 2027./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET
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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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Analysen zu Aurubis
|21.10.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|10.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|14.07.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|12.05.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|07.04.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|30.03.26
|Aurubis Underweight
|Morgan Stanley
|06.02.26
|Aurubis Verkaufen
|DZ BANK
|09.10.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|09.05.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|21.10.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|10.07.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|131,20
|0,46%
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