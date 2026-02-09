Bechtle Aktie

Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

09.02.2026 11:41:38

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Bechtle auf 48 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bechtle von 49 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie erhofft, habe der IT-Dienstleister ein robustes viertes Quartal mit einem rekordhohen Vorsteuergewinn verzeichnet, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Allerdings scheine das Management mit Blick auf 2026 eine vorsichtigere Haltung einzunehmen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:55 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu Bechtle AG

10:56 Bechtle Kaufen DZ BANK
09:11 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
06.02.26 Bechtle Buy UBS AG
06.02.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
03.02.26 Bechtle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 37,12 -2,06% Bechtle AG

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

