Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|
09.02.2026 11:41:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Bechtle auf 48 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bechtle von 49 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie erhofft, habe der IT-Dienstleister ein robustes viertes Quartal mit einem rekordhohen Vorsteuergewinn verzeichnet, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Allerdings scheine das Management mit Blick auf 2026 eine vorsichtigere Haltung einzunehmen./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:55 / CET
