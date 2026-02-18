pbb Aktie
WKN: 801900 / ISIN: DE0008019001
|
18.02.2026 11:04:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Deutsche Pfandbriefbank - 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank (pbb) nach jüngsten Zahlen von 5 auf 4,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Immobilienfinanzierer ziehe einen Schlussstrich unter das Jahr 2025, schrieb Miriam Killian in ihrem am Mittwoch vorliegenden Resümee. Die Resultate deuteten darauf hin, dass der Weg derzeit steinig sei. Die Erreichung strategischer Ziele werde verzögert und dies mache eine Kürzung ihrer Prognosen erforderlich./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:57 / CET
