FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bewertungen europäischer Telekommunikationsunternehmen seien im zweiten Halbjahr 2026 auf ein wieder attraktives Niveau gesunken, schrieb Robert Grindle in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Die Aussicht auf höhere Renditen, eine operative Stabilität, Konsolidierungspotenzial und Wertsteigerungen ließen für 2027 Gutes erwarten. Er empfiehlt ein Engagement im Sektor, wobei Risikowerte und Titel mit geringem Wert vermieden werden sollten./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 07:56 / CET

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