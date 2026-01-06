FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
|
06.01.2026 11:34:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Fuchs SE auf 50 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien der Fuchs SE (FUCHS SE VZ) von 54 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Lars Vom-Cleff senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) für 2026 und 2027. Er sei bisher etwas zu optimistisch gewesen für den Schmierstoffhersteller./ajx/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
