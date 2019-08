ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Hugo Boss auf 72 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für HUGO BOSS von 80 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Modekonzerns habe sich seit Jahresbeginn schwächer als der Markt entwickelt, schrieb die ab sofort zuständige Analystin Jaina Mistry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Anleger unterschätzten die Marke. Boss habe in den meisten reifen Märkten eine starke Position und sei günstig bewertet. Das neue Kursziel sei indes niedrigeren Schätzungen geschuldet./gl/mis

