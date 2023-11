ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Patrizia auf 11,30 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Patrizia (PATRIZIA SE) vor Zahlen zum dritten Quartal von 11,80 auf 11,30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Gegenwind für den Immobilienkonzern dauere an, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei mit einer Neubewertung des Portfolios zu rechnen, die auf den Wert der verwalteten Anlagen drücken dürfte. Das Unternehmen sollte gleichwohl sicher durch die gegenwärtigen Stürme am Immobilienmarkt steuern./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2023 / 06:55 / CET

