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04.05.2026 15:19:38

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Stratec auf 21 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stratec (STRATEC SE) von 23 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei dem Laborausrüster trübe sich die Lage derzeit ein, bevor sie sich wieder bessern sollte, schrieb Jan Koch in einer am Montag vorliegenden Studie. Gemessen an den mittelfristigen Zielen plane das Unternehmen in den kommenden Jahren wieder mit deutlichem Gewinnwachstum. Der Fokus liege aber zunächst auf der Erreichbarkeit der Ziele für 2026, die im Jahresverlauf eine Besserung notwendig machten. Er bleibt lieber an der Seitenlinie./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 04:03 / GMT

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