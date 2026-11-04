TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
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04.11.2026 13:19:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Teamviewer auf 6,50 Euro - 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TeamViewer nach Zahlen zum dritten Quartal von 7,50 auf 6,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Software-Entwickler habe selbst die niedrigen Erwartungen verfehlt, schrieb Nicolas Herms in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die in Aussicht gestellte Beschleunigung des Wachstums im zweiten Halbjahr habe sich nicht eingestellt./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET
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