ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Teamviewer auf 6,50 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TeamViewer nach Zahlen zum dritten Quartal von 7,50 auf 6,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Software-Entwickler habe selbst die niedrigen Erwartungen verfehlt, schrieb Nicolas Herms in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die in Aussicht gestellte Beschleunigung des Wachstums im zweiten Halbjahr habe sich nicht eingestellt./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------