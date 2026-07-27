Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.07.2026 22:19:38

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Tesla auf 420 Dollar - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla von 465 auf 420 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Im Nachgang der Geschäftszahlen sei klar, dass das Robotaxi und der humanoide Roboter Optimus langsamere Fortschritte machten als erwartet, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. Darüber hinaus habe die Stimmung im KI-Bereich nachgelassen und eine mögliche Fusion mit SpaceX sorge für zusätzliche Volatilität. Der Experte sieht Tesla jetzt vor einer Phase ohne nennenswerte Meilensteine, hält aber an seiner Kaufempfehlung fest./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 09:31 / GMT

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tesla

mehr Nachrichten

Analysen zu Tesla

mehr Analysen
24.07.26 Tesla Neutral UBS AG
23.07.26 Tesla Kaufen DZ BANK
23.07.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
23.07.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tesla 271,25 -1,18% Tesla

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Feuerpause im Iran: ATX beendet Handel schwach -- DAX geht deutlich höher in den Feierabend -- US-Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich von seiner schwächeren Seite. Der deutsche Aktienmarkt ging fester in die neue Woche. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den Märkten in Fernost ging es am Montag bergauf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen