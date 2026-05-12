EssilorLuxottica Aktie

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

12.05.2026 11:49:38

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank startet EssilorLuxottica mit 'Hold' - Ziel 183 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von EssilorLuxottica beim Kursziel von 183 Euro mit "Hold" aufgenommen. Die Ergebnisse des ersten Quartals seien schwächer gewesen als erwartet, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse. Trotz der jüngsten Kursdelle sieht er in der aktuellen Konsumstimmung weitere Risiken. Bedeutender für die Anlagestory des Optikkonzerns sei allerdings der Eintritt von Alphabet und Apple in den Markt smarter Brillen. Dies könnte die Führungsrolle der Franzosen ins Wanken bringen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:08 / CET

09:31 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
11.05.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
28.04.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
24.04.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
23.04.26 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
