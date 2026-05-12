EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
12.05.2026 11:49:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank startet EssilorLuxottica mit 'Hold' - Ziel 183 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von EssilorLuxottica beim Kursziel von 183 Euro mit "Hold" aufgenommen. Die Ergebnisse des ersten Quartals seien schwächer gewesen als erwartet, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse. Trotz der jüngsten Kursdelle sieht er in der aktuellen Konsumstimmung weitere Risiken. Bedeutender für die Anlagestory des Optikkonzerns sei allerdings der Eintritt von Alphabet und Apple in den Markt smarter Brillen. Dies könnte die Führungsrolle der Franzosen ins Wanken bringen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:08 / CET
|
Analysen zu EssilorLuxottica
|09:31
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|24.04.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|165,45
|-1,28%