BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|
29.09.2026 16:04:38
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt BASF auf 'Kaufen' - Fairer Wert 64 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 64 Euro belassen. Die Sondierung einer Übernahme des Spezialchemiekonzerns Evonik sowie der in der Planung befindliche Börsengang der Sparte Agricultural Solutions prägten derzeit die Aktienstory des Chemieunternehmens, schrieb Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Alles in allem sieht er den fairen Wert auf der Basis einer Sum-of-the-Parts-Analyse - ohne Evonik - dabei weiterhin unverändert bei 64 Euro./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BASF
|
17:00
|OpenAI, Anthropic, Nvidia, Oracle, Infineon, BASF - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
16:04
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt BASF auf 'Kaufen' - Fairer Wert 64 Euro (dpa-AFX)
|
28.09.26
|BASF-Aktie schwächer: Analysten bewerten Übernahmepläne unterschiedlich (dpa-AFX)
|
28.09.26
|BASF should take another crack at chemicals M&A (Financial Times)
|
28.09.26
|BASF: Evonik schlägt Übernahmeangebot aus (Spiegel Online)
|
28.09.26
|BASF will Evonik: IGBCE sieht 'offene und kritische Fragen' (dpa-AFX)
|
28.09.26
|Evonik rejects €10.3bn BASF bid to consolidate chemicals industry (Financial Times)
|
28.09.26
|EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information (EQS Group)