Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
09.04.2026 12:05:39
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Commerzbank auf 'Halten' - Fairer Wert 34 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Commerzbank-Aktie (Commerzbank) beim fairen Aktienwert von 34 Euro auf "Halten" belassen. Analyst Philipp Häßler ging am Donnerstag auf das jüngst vorgelegte freiwillige Übernahmeangebot der Unicredit ein. Dieses überraschende Angebot sei ein geschickter Schachzug, da die italienische Bank so freie Hand habe, ihren Anteil über Käufe am Markt weiter aufzustocken, bis zur nächsten Meldeschwelle, die bei 50 Prozent liege. Aus Sicht der Commerzbank-Aktionäre sei die Offerte zugleich nicht attraktiv. Er gehe jedoch nicht von einer deutlichen Erhöhung aus./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Analysen zu Commerzbank
|09:43
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|17.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|16.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|33,95
|-0,76%