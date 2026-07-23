Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
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23.07.2026 18:34:38
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Deutsche Börse auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen und einer Anhebung der Prognose auf "Kaufen" mit einem fairen Wert je Aktie von 300 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe ein sehr gutes zweites Quartal hinter sich, das u?ber den Erwartungen gelegen habe, schrieb Philipp Häßler am Donnerstag nach dem Bericht. Die Aktie sei attraktiv bewertet./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 16:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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