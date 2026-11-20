DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|
20.11.2026 18:19:38
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Deutz auf 'Kaufen' - Fairer Wert 15 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für DEUTZ nach einem kritischen Bericht des Leerverkäufers Ningi auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 15 Euro belassen. Der Motorenbauer könne einen erheblichen Teil der Ningi-Vorwürfe entkräften, aber nicht alle, schrieb Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte sieht für die Aktie weiterhin deutliches Neubewertungspotenzial./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 16:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 16:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DEUTZ AG
|
20.11.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Deutz auf 'Kaufen' - Fairer Wert 15 Euro (dpa-AFX)
|
20.11.26
|MDAX aktuell: MDAX verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
20.11.26
|AKTIE IM FOKUS: Deutz zaghaft erholt - Deutz weist Leerverkäufer-Vorwürfe zurück (dpa-AFX)
|
20.11.26
|ROUNDUP: Deutz weist Leerverkäufer-Kritik zurück - Aktie leicht erholt (dpa-AFX)
|
20.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX startet im Minus (finanzen.at)
|
19.11.26
|EQS-DD: Deutz AG: Helmut Ernst, buy (EQS Group)
|
19.11.26
|EQS-DD: Deutz AG: Helmut Ernst, Kauf (EQS Group)
|
19.11.26
|EQS-DD: Deutz AG: Melanie Freytag, buy (EQS Group)
Analysen zu DEUTZ AG
|20.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|DEUTZ Buy
|MPCM
|09.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|DEUTZ Buy
|MPCM
|09.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|DEUTZ Buy
|MPCM
|09.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DEUTZ AG
|7,71
|-3,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.