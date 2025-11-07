HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|
07.11.2025 16:34:38
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Hensoldt auf 'Kaufen' - Fairer Wert 116 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Einstufung für HENSOLDT nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 116 Euro belassen. Das dritte Quartal sei besser als erwartet gewesen, schrieb Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Rüstungsunternehmen habe beim Auftragseingang, dem Umsatz und dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) mehr Dynamik gezeigt. Die nächsten Kurstreiber sieht der Experte in Auftragsgewinnen bis Ende des Jahres sowie dem bevorstehenden Kapitalmarkttag./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 14:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 14:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HENSOLDTmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.11.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
07.11.25
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Hensoldt auf 'Kaufen' - Fairer Wert 116 Euro (dpa-AFX)
|
07.11.25
|Schwacher Handel: TecDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.11.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagmittag leichter (finanzen.at)
|
07.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
07.11.25
|ROUNDUP: Rüstungskonzern Hensoldt bleibt auf Wachstumskurs - Aktie erholt (dpa-AFX)
Analysen zu HENSOLDTmehr Analysen
|07.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|07.11.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|07.11.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|07.11.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|92,25
|5,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.