HENSOLDT Aktie

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

07.11.2025 16:34:38

ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Hensoldt auf 'Kaufen' - Fairer Wert 116 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Einstufung für HENSOLDT nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 116 Euro belassen. Das dritte Quartal sei besser als erwartet gewesen, schrieb Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Rüstungsunternehmen habe beim Auftragseingang, dem Umsatz und dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) mehr Dynamik gezeigt. Die nächsten Kurstreiber sieht der Experte in Auftragsgewinnen bis Ende des Jahres sowie dem bevorstehenden Kapitalmarkttag./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 14:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 14:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

07.11.25 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
07.11.25 HENSOLDT Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 HENSOLDT Hold Warburg Research
07.11.25 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
03.11.25 HENSOLDT Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

HENSOLDT 92,25 5,85% HENSOLDT

