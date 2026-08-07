LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
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07.08.2026 17:34:39
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Lanxess auf 'Halten' - Fairer Wert 17 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für LANXESS auf "Halten" mit einem fairen Wert von 17 Euro belassen. Eine operative Erholung treffe bei dem Chemiekonzern auf ein schwaches Umfeld, das geprägt sei von verhaltener Nachfrage, geopolitischer Unsicherheit und erhöhten Energiekosten, schrieb Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Management fokussiere sich weiter auf Kostendisziplin, Barmittel-Generierung und selektive Preisanpassungen. In operativen Fortschritten sieht er aber noch keine ausreichende Grundlage für eine positivere Einschätzung./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 15:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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