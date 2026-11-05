ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Renk auf 'Kaufen' - Fairer Wert 56 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für RENK nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 56 Euro belassen. Das dritte Quartal überzeuge operativ, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ambitionierte Jahresziele des Rüstungsunternehmens blieben erreichbar./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben