RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
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03.07.2026 17:04:38
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Renk auf 'Kaufen' - Fairer Wert 64 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für RENK angesichts der Übernahme des Getriebespezialisten DB Defence auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 64 Euro belassen. Der Kauf verstärke das Marine-Geschäft von Renk im U-Boot-Bereich und erweitere die Kundenbasis in den fünf großen englischsprachigen Nationen, schrieb Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Gewinn je Aktie sollte dadurch steigen, temporär aber auch die Verschuldung. Der Kaufpreis erscheine realistisch und sei nicht zu teuer./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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