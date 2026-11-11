RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|
11.11.2026 18:04:38
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt RWE auf 'Kaufen' - Fairer Wert 69 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für RWE nach Zahlen für die ersten neun Monate auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 69 Euro belassen. "Da geht noch mehr", schrieb Werner Eisenmann mit Blick auf die kommenden Jahre. Auch die Ziele für 2027 und 2031 des Stromerzeugers seien zurückhaltend, argumentierte der Experte in einer Studie am Mittwoch./rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RWE AG St.
|
18:04
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt RWE auf 'Kaufen' - Fairer Wert 69 Euro (dpa-AFX)
|
15:30
|RWE-Aktie klettert: Starker Energiehandel treibt auch im dritten Quartal an - Erwartungen geschlagen (dpa-AFX)
|
15:28
|RWE-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie (finanzen.at)
|
12:26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: DAX stärker (finanzen.at)
|
10:58
|JP Morgan Chase & Co. verleiht RWE-Aktie Overweight in jüngster Analyse (finanzen.at)
|
10:56
|ROUNDUP 2/Dank Energiehandel: RWE überrascht positiv - Aktie im Plus (dpa-AFX)
|
10:49
|Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die RWE-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu RWE AG St.
|16:59
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|14:38
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|10:08
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:58
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|07:56
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:59
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|14:38
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|10:08
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:58
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|07:56
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:59
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|14:38
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|10:08
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:58
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|07:56
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|59,24
|1,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich freundlich -- DAX schließt fester - Rekordhoch bleibt in Reichweite -- Schlussendlich mehrheitlich Gewinne in Asien
Der heimische Aktienmarkt erlebte einen freundlichen Handelstag. Der deutsche Aktienmarkt konnte ebenfalls Gewinne einfahren. In Fernost waren am Mittwoch mehrheitlich Pluszeichen zu sehen.