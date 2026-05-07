Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|
07.05.2026 17:34:38
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Swiss Re auf 'Kaufen' - Fairer Wert 160 Franken
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Swiss Re nach der Vorlage von Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 160 Franken belassen. Analyst Thorsten Wenzel attestierte dem schweizerischen Rückversicherer ein starkes Ergebnis. Dies werde jedoch überschattet von einem Preisrückgang in der Erneuerungsrunde im April, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
08.05.26
|SIX-Handel SLI beendet die Freitagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
08.05.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zum Ende des Freitagshandels in Rot (finanzen.at)
|
08.05.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI gibt am Freitagnachmittag nach (finanzen.at)
|
08.05.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI leichter (finanzen.at)
|
08.05.26
|Verluste in Zürich: SMI am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
08.05.26