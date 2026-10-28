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28.10.2026 18:04:39

ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Symrise auf 'Kaufen' - Fairer Wert 105 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 105 Euro belassen. Aus eigener Kraft habe der Aromen- und Duftstoffhersteller im dritten Quartal den vom Unternehmen ermittelten Konsens übertroffen, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund der Zahlen des Wettbewerbers Givaudan drücke die Reaktion der Anleger aber deren Enttäuschung aus. Der Experte glaubt aber, dass dabei "Äpfel mit Birnen" verglichen werden. Der Vergleich mit den Schweizern greife zu kurz./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 15:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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