WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
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10.04.2026 13:19:38
ANALYSE-FLASH: DZ Bank erhöht fairen Wert für Wacker Chemie - 'Verkaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von WACKER CHEMIE von 58 auf 70 Euro angehoben, jedoch die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Golfkrieg schaffe ein Umfeld, das kurzfristige Vorteile durch geringeren Wettbewerb aus China und mehr Preissetzungsmacht biete, aber auch Risiken durch eine potenziell nur logistikgetriebene Nachfrage berge, schrieb Peter Spengler am Freitag./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 10:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 10:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
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|DZ BANK
|09.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|25.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|16.03.26
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|12.03.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
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