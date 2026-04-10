Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

WACKER CHEMIE Aktie

WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.04.2026 13:19:38

ANALYSE-FLASH: DZ Bank erhöht fairen Wert für Wacker Chemie - 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von WACKER CHEMIE von 58 auf 70 Euro angehoben, jedoch die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Golfkrieg schaffe ein Umfeld, das kurzfristige Vorteile durch geringeren Wettbewerb aus China und mehr Preissetzungsmacht biete, aber auch Risiken durch eine potenziell nur logistikgetriebene Nachfrage berge, schrieb Peter Spengler am Freitag./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 10:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 10:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

mehr Nachrichten

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

mehr Analysen
11:08 WACKER CHEMIE Verkaufen DZ BANK
09.04.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
02.04.26 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
26.03.26 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
25.03.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

WACKER CHEMIE AG 91,65 3,56% WACKER CHEMIE AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Israel will mit Libanon verhandeln: ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert vor dem Wochenende höher. Der deutsche Leitindex zeigt sich freundlich. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen