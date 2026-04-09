Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
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09.04.2026 14:34:38
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Bayer auf 'Halten' - Fairer Wert hoch auf 44 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bayer von 42 auf 44 Euro angehoben und die Papiere von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft. Laut Peter Spengler basiert die Neubewertung auf einem höheren Multiplikator für das Agrargeschäft Crop Science für das Jahr 2027 und niedrigeren Schätzungen für die Pensionsrückstellungen. Während die Rechtsrisiken im Zusammenhang mit Glyphosat durch den angestrebten Vergleich nun besser kalkulierbar seien, rücke die zukünftige operative Entwicklung stärker in den Fokus. Die Ertragsperspektive verbessere sich, schrieb Spengler am Donnerstag./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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